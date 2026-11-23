NEW GLOBAL ORDER

能源冲击、分化的增长前景和金融风险正在考验该区域的货币政策

泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 将重点放在央行通常不处理的问题上，例如家庭债务。 照片：路透社

亚洲在进入2026年时，经济基础相对稳固。随后，中东的战争以及霍尔木兹海峡的航运中断带来了能源冲击，对该区域造成了尤为沉重的打击，导致通货膨胀再次攀升。

然而，加息无法重开航运通道，也无法降低化肥价格。对于亚洲各国的央行而言，更棘手的问题是，货币政策还能做些什么，以及哪些问题必须交由其他方面解决。

该区域正同时受到两种力量的影响。半导体和人工智能基础设施的蓬勃发展，在很大程度上解释了亚洲经济的韧性，这体现在从台湾、韩国到新加坡、马来西亚和越南等多个经济体中。

但这些增长收益高度集中，国际货币基金组织 (IMF) 预计，处于该技术链之外的能源进口经济体将面临最严峻的前景。

即使在人工智能热潮强劲的地区，央行也面临着用一个政策利率应对两种经济状况的难题：一边是蓬勃发展的出口业，另一边是受能源成本挤压的家庭。

Nvidia 也越来越多地投资、借贷给或担保那些购买其芯片的公司。该公司否认了循环融资的指控，但此类安排存在潜在风险。

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如果有更多证据表明，是供应商融资而非最终需求在支撑芯片订单和价格，那么一旦发生价格重估，亚洲的芯片制造商将首当其冲。

一个冲击，不同制约

对于菲律宾和印度等能源进口国而言，风险在于燃料和食品价格上涨会传导至工资和通胀预期。两国都已加息，宁愿接受增长放缓，以防止通胀变得根深蒂固。

印度尼西亚面临着最艰难的选择。在外国投资者抛售印尼资产、印尼盾汇率接近历史低点的情况下，印度尼西亚银行于11月18日将利率上调至6%，令市场感到意外，这是自6月以来的首次加息。

该行同时推出了对冲激励措施，并动用了其国库。提高利率有助于支撑本国货币，但会拖累经济增长。

这是一个熟悉的困境。亚洲金融危机表明，干预措施可以争取时间，但一旦投资者开始怀疑政策的可信度，干预就无法替代信誉。

如今，印度尼西亚的缓冲能力远强于1997年。通过在美国联邦储备局（简称美联储）可能加息之前先发制人，而不是等待印尼盾进一步下跌，印度尼西亚银行似乎已将这一教训牢记在心。

然而，即使是已经收紧政策的央行也无法生产更多石油。正如印度储备银行 (RBI) 所言，对于供给驱动的通胀，任务是防止产生第二轮效应。然而，鉴于目前零售通胀已超出RBI的容忍范围，它可能已经落后于形势。如果措施过当，央行将在能源冲击之外再添一个增长冲击。

财政选择也决定了央行所面临的局面。新加坡和菲律宾基本上任由高昂的燃料价格传导至消费端，而印度、印度尼西亚和马来西亚则通过津贴吸收了大部分冲击。

这些措施暂时抑制了整体通胀，但账单却在借贷成本上升之际落到了政府预算上。根据我在印度第十五届财政委员会任职的经验，我知道要逐步取消这类津贴有多么困难。为贫困家庭提供定向支持是更好的途径。

央行的职权范围应有多广？

在这些情况下，该区域正在探索央行的真正职责范围是什么。

在泰国，行长 Vitai Ratanakorn 一直专注于利率无法单独解决的问题，从高额的家庭债务到疲软的生产力。这些通常不是央行处理的问题；它们的主要工具是利率和银行监管。

“如果经济表现不佳，人们变得更穷，企业倒闭，你不能说这与我们无关，”他曾说。

泰国银行已经降息，并推出了债务减免计划。这样做有其逻辑。对于一个无法重组债务的家庭来说，降息作用甚微。

但债务重组和信贷分配也涉及财政成本，以及关于谁受益、谁受损的选择。这些通常属于民选政府的职权范围，而非央行。

当金融体系的传导机制失灵、阻碍了货币政策传导时，央行介入是合理的，但它需要一个明确的退出策略和问责对象。

该区域各经济体的央行职权也有所不同。新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 将货币政策与金融监管结合起来，而印度尼西亚和韩国则将大部分监管职能与央行分离开来。

随着越来越多的金融风险转移到央行管辖范围之外的基金和杠杆中介机构，各国不应仓促扩大央行官员的职权范围。加强机构之间的信息共享更为重要。

中国的价格，区域的问题

尽管国内政策至关重要，但大型经济体的影响力不容小觑。

中国的家庭需求疲软是众所周知的。对亚洲更重要的是中国向海外输出的价格影响。

在过去大约三年里，中国不断下降的出厂价格向外输出了反通胀压力，抑制了整个区域的商品通胀，为各国央行提供了放松政策的空间，但同时也挤压了泰国、印度尼西亚和其他地方的制造商。

但中东的能源冲击已将中国的生产者价格推至四年多来的最快涨幅，在央行最需要缓冲的时候削弱了这一缓冲。

这种情况可能不会持久。由于国内产能巨大而需求疲软，一旦能源价格回落，中国的生产者价格预计将再次下跌，从而为亚洲带回缓冲和竞争压力。

这两种波动都不能成为大幅调整利率的理由；它们都表明应密切关注汇率和工资水平。

日本通过另一渠道影响着全球金融体系。随着日本银行逐步加息，持有大量海外投资组合的日本投资者可能会从亚洲和美国债券市场撤出资金。

这反过来又可能推高全球收益率。正如行长 Kazuo Ueda 于11月6日在IMF的米歇尔·康德苏讲座上指出的那样，日本持续的经常账户盈余不仅反映了贸易状况，也反映了投资收入和企业审慎的态度。

独立性面临压力

华盛顿仍在很大程度上设定了亚洲央行运作的宏观背景。美联储在9月份重回加息通道以及美国庞大的赤字，给全球收益率带来了上行压力。

因此，即使本地情况要求采取更宽松的政策，央行也可能被迫加息以阻止资本外流，正如印度尼西亚银行在11月18日所做的那样。

世界大部分地区的高额公共债务带来了另一种更隐蔽的危险。面临更高借贷成本的政府可能会向央行施压，要求其维持低利率或支撑债券市场。

财政主导就是这样悄然形成的。支持市场流动性是央行的一项合法任务；但考验在于，此举是为了维持市场运转，还是为了给主权赤字融资。如果财政政策不可信，仅靠法律无法保护央行的独立性。

央行仍然面临着阻止供应冲击演变为持续性通胀的基本任务。但更艰巨的工作在于政府：用定向援助取代普遍性津贴，更好地支出和审计公共资金，以及投资于能源安全和技能培训。

对于亚细安而言，其区域安全网最终得到了加强：11月11日，修订后的《清迈倡议多边化协议》(CMIM)在其2400亿美元的货币互换池中增加了一个快速融资工具，使成员国在遭受突然冲击后能更快获得支持。

但CMIM从未被实际动用过。成员国在需要时是否愿意使用它，仍有待观察。

1997年，我当时在IMF工作，当泰国金融危机爆发时，我开始参与其稳定计划的制定工作。我从那时得到的教训是，市场最终会考验决策者所有未竟之事。

如今的亚洲要强大得多。但同样的考验即将到来，而央行拥有的主要工具——调整利率——将不足以通过这次考验。

作者是社会与经济进步中心以及印度政府政策智库Niti Aayog的杰出研究员。他曾任IMF亚太区主任、乔治城大学兼职教授以及摩根大通董事总经理。

本文是“新全球秩序”系列的一部分，该系列探讨变化中的世界格局如何重塑商业、政治及其他领域。