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更丰富的夜间活动或能说服“宅家一族”出门狂欢

为重振新加坡的夜生活，业内人士建议将夜间经济的范围从酒吧和俱乐部，扩大到购物、创意产业和文化活动等领域。 图片来源：KEW KEAT BOON、《商业时报》；ADOBE STOCK（AI 辅助）

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡在吸引游客前来参加大型活动方面做得相当出色，从一级方程式赛车（Formula 1）、音乐会到各类会议和展览，无不如此。

正在南洋理工大学 (Nanyang Technological University, NTU) 攻读工商管理硕士学位的 Liu Dongjie 回忆说，流行歌手 Taylor Swift 于2024年举办的六场门票售罄的演唱会，是他海外朋友前来这个城市国家游玩的“导火索”。

但当他们在演唱会结束后前往新加坡标志性的河畔夜生活区——克拉码头（Clarke Quay）时，大多数餐馆已经打烊。他们发现深夜的选择十分有限。

“他们只是为了活动而来，”他说。“新加坡没能把他们留住。”

从各方面来看，新加坡的夜生活行业已陷入困境。

根据新加坡夜间经济协会 (Singapore Nighttime Business Association, SNBA) 今年9月发布的一份白皮书，酒吧、夜总会、迪斯科舞厅、舞厅和卡拉OK酒廊的营业收入在过去十年中下降了一半以上，从2015年的6.747亿新元降至2022年的2.847亿新元。

新加坡夜间经济协会主席 Danny Loong 表示：“老实说，夜间经济正在苦苦挣扎。我想我们正在努力适应新的现实。”

无处如家

新加坡的夜晚曾经更加热闹。从1980年代到2000年代，夜总会和夜宵场所让人们在午夜过后依然流连忘返。但此后，这座城市的俱乐部景象已大不如前。

圣占姆士发电厂曾是夜生活地标，旗下拥有 Dragonfly 等多家俱乐部。 图片来源：新加坡报业控股

标志性的 Zouk 俱乐部虽然换了新址，但依然存在，而其他一些知名场所——如 The Butter Factory、St James Power Station 和 Shanghai Dolly——已经关闭。

大多数商场在晚上10点前关门，限制了下班后的购物选择，而饮酒场所必须在午夜前停止供应酒精。

与此同时，任何夜间的繁华都需要有愿意出门的人。

Liu 和他的同学在采访南大学生时了解到，一些人更喜欢在宿舍聚会——在那里他们可以更便宜地喝酒，播放自己喜欢的音乐，并避免在公共巴士和地铁停运后支付回家的交通费用。

新加坡詹姆斯库克大学亚洲国际贸易与商业中心主任 Tan Kim Lim 博士指出，商家们正在“与人们待在家中的行为惯性作斗争”。

新加坡夜间经济协会指出的另一个障碍是夜归的昂贵交通费。点对点交通服务的消费价格指数在2023年9月比2021年9月高出45%。

这增加的成本提高了夜间出行的花费，从而降低了一些人深夜出门的意愿。

反思夜生活

一个亮点是，外出就餐仍然深受新加坡居民的欢迎。在2023年 Knight Frank-Ipsos 的一项调查中，66%的本地受访者选择外出就餐作为首选的休闲活动，相比之下，只有10%的人选择去俱乐部和夜生活场所。

因此，餐饮业是支撑深夜消遣的中坚力量。但仅仅增加餐馆数量可能不足以维持该行业的发展。

虽然外出就餐是新加坡居民首选的休闲活动，但在一个充斥着外国品牌的市场中，本土企业正艰难求存。 图片来源：《商业时报》档案照

活动公司 Invade 的首席执行官 Kent Teo 形容餐饮业为一片“超级红海”——一个亏损的领域，本土企业在充斥着外国品牌的市场中艰难求存。

对 Loong 来说，解决方案不仅仅是让俱乐部和酒吧回归。“如今，关键在于打造体验、场所营造、场所管理，并将所有这些不同部分结合起来，使其更具活力，”他说。

新加坡夜间经济协会最近的品牌重塑——直到今年8月，该协会的原名为新加坡夜生活娱乐总会（Singapore Nightlife Business Association）——及其建议都反映了这一更广泛的使命。

在此背景下，新加坡夜间经济协会的区域发展方针旨在通过整合本地企业、文化活动和公共空间来吸引人们走出家门。

南洋理工大学南洋商学院营销实践副教授 Lewis Lim 指导了 Liu 和其他几位工商管理硕士学生与新加坡夜间经济协会合作的一个项目。

新加坡夜间经济协会的白皮书部分采纳了学生们的研究成果，提议将夜间经济的范围从酒吧和俱乐部扩大到购物、创意产业和文化活动等领域。

白皮书还呼吁改善深夜交通，推出包含交通和门票体验积分的“夜间通行证”，设立一个全国性的夜间经济办公室，并打造包括荷兰村（Holland Village）、克拉码头（Clarke Quay）、乌节路（Orchard Road）和甘榜格南（Kampong Glam）在内的特色区域。

这些建议将补充其他为振兴新加坡夜间区域所做的努力。

政府已将为期一年的试点措施正式化，以在驳船码头（Boat Quay）等地区为新加坡的夜晚注入活力。 图片来源：新加坡报业控股

今年8月，政府将在驳船码头、克拉码头和沙球劳路上段试行一年的振兴措施正式化，其中包括延长酒精售卖时间和恢复为举办活动而封闭沙球劳路。

新加坡旅游局于5月推出的“乌节路振兴计划”也同样支持由行业主导的夜间活动，包括策划市集和配合活动延长营业时间。

新加坡夜间经济协会主席 Loong 认为，交通和文化与艺术空间规划是现实可行的建议之一。他表示，与当局就交通问题的会谈正在进行中，但他拒绝透露更多细节，仅形容会谈是“建设性的”。

区域的倍增效应

区域发展建议是新加坡夜间经济协会论证的核心，即新加坡可以通过独特的体验而非价格来争夺夜间消费。

白皮书指出，本土品牌和创意人才能成为“目的地资产”，有助于定义新加坡的夜间体验。

该组织认为，社区应该成为新加坡人享受和认同的地方，这将吸引那些寻求体验当地人生活的旅客。

根据白皮书，成功的区域需要有强烈的身份认同，这可以通过协调一致的节目策划、有吸引力的公共空间、文化活动以及政府、社区和企业之间的合作来建立。

这种身份认同将来自本地餐馆、酒吧、咖啡馆、娱乐概念、音乐场所、文化企业、零售商和生活服务产业群业者的组合。

南大的研究人员描述了这种组合应为游客提供什么：用餐、听音乐和深夜逗留的场所，以及酒店、交通和安全的等候空间。

一个适合步行的区域将使人们可以在不同场所之间移动，而无需搭乘私召车去别处继续他们的夜生活，从而缓解一些对交通成本的担忧。

这种组合还可以降低商家延长营业时间的风险。

南大的 Lim 教授说，一个经营者可能不愿独自延长营业时间，但如果附近的企业也这样做，它们共同提供的服务就能给人们更多光顾的理由。

“那里有一个生态系统。一种业态能让另一种更具吸引力。这是一种倍增效应。”

新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation, SBF) 的首席政策与运营官 Musa Fazal 指出，本土企业可以通过提供海外旅客在本国不太可能找到的服务和体验，来巩固这些区域的特色。

扶持本土企业

新加坡夜间经济协会的 Loong 也希望业主们能考虑租户组合。

“每个人都在建设我们的文化、为更具新加坡特色的事物创造空间方面扮演着角色，”他说。“如果我们想成为独一无二的新加坡，那我们就必须有新加坡的品牌。”

但在拥挤的房地产市场中，这些本土品牌可能会举步维艰。在这里，像来自中国大陆的连锁餐厅这样的外国品牌能够支付创纪录的租金，挤压小企业的生存空间。

Invade 公司的 Teo 指出，“购物中心已经变得‘千篇一律’，因为谁能付得起租金谁就能留下来”。他建议利用新加坡土地管理局（Singapore Land Authority）土地库存中的空置校舍，打造生活服务产业群目的地。

像前南侨中学校园这样的空置校舍可以被改造为生活服务产业群目的地。位于金炎路（Kim Yam Road）的这个地块现在是 New Bahru，汇集了多个本土品牌。 图片来源：FINBARR FALLON

例如，位于金炎路的前南侨中学校园已被改造为 New Bahru，汇集了本土的餐饮、零售、艺术、健康和设计品牌。晚间活动包括咖啡店兼酒吧、文化聚会和现场表演。

同样，香港的 PMQ 元创方前身是已婚警察宿舍，现已转型为创意中心；而台北的松山文创园区曾是一家烟草工厂。

即便如此，Teo 承认，这类空间缺乏商场现成的设施，这意味着运营商必须投资于设施和翻新。

最重要的是，租金需要得到有效补贴以抵消这些成本——而且这仍然不能保证这些空间能吸引夜间人流。

“如果人们根本不出来，那我们根本不用谈租金了，”他说。

因此，他也呼吁努力改善现有业务，例如克拉码头的餐馆和现场表演场所，这些地方“经营得并不算太好”。

“如果我们想专注于夜间经济，我们需要关注已经存在的东西，”他说。

Lim 教授补充说，可能也需要政府的支持来“为了更大的利益帮助某些行业”，特别是在扶持小企业成长壮大方面。

任重道远

今年8月，新加坡夜间经济协会与政府机构新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、商家及其他利益相关者合作，在外国人聚居地荷兰村测试了其打造特色夜间区域的构想。

国际象棋比赛是荷兰村“Village Encounters”活动的其中一项。 图片来源：INVADE

来自 Invade 的 Teo 举办了一个名为“Village Encounters”的节庆活动，在一个周末的下午4点到晚上10点举行。活动内容包括游戏、工作坊和家庭活动，晚上还有 DJ、流动街头艺人和其他表演。

新加坡夜间经济协会将餐饮和现场音乐视为塑造荷兰村社区特色的方式，并计划在未来两年内与合作伙伴至少再开展四个项目，以发展选定的区域。

Teo 说，该活动记录了26,265人次的访问量——根据他团队的估算，这比平时周末5,000到10,000人次的客流量高出2.6到5.3倍。

“Village Encounters”也吸引了荷兰村常客以外的人群。Invade 的活动后调查显示，45.8%的参与者表示这是他们第一次到访该地区，或者在过去一年中只来过一两次。

超过一半的受访者表示，他们在当地的餐饮或零售商家消费超过20新元。在208名受访者中，虽然有91.9%的人表示他们可能或肯定会在三个月内再次光顾荷兰村，但实际的回访情况并未被追踪。

商家告诉《商业时报》，结果好坏参半。

尽管没有参与“Village Encounters”，宠物店 Fur 在节庆周末的销售额有所上升。但其母公司 Vetreska 的联合创始人兼首席执行官 Donald Kng 表示，他无法将销售额的增长与该活动联系起来。

意大利餐厅 La Nonna 的老板 Olivier Dyens 估计，活动期间销售额增长了15%到20%，营业额足以覆盖促销代金券的兑换额。

然而，知名酒吧 Wala Wala Cafe Bar 的老板 Stanley Yeo 形容，其店铺的销售影响微乎其微，尽管一些前来领取免费无酒精鸡尾酒的访客也点了食物。

尽管如此，他对活动带来的人潮持更长远的看法。“仅仅是让人们回到荷兰村就很有价值。”

他补充说：“他们不一定会在那个特定的周末光顾 Wala Wala，但看到这个区域和这里的商家，可以提醒他们我们还在这里，并给他们一个下次再来的理由。”

Loong 称这次活动“只是一个起点”——它为新加坡夜间经济协会计划在2027年开发更多夜间区域提供了范例。

他承认，让商场、店屋商家、零售商、餐馆和娱乐场所合作需要时间，但他相信，定期的活动可以为他们提供更多合作的机会。

“Village Encounters”活动为荷兰村带来了比平时周末多2.6到5.3倍的人流量。 图片来源：INVADE

关键的经济效益

重振新加坡的夜生活是一项风险与机遇并存的挑战。

南大的 Lim 教授指出，除了个别夜间场所的命运，沉寂的夜晚可能会拖累更广泛的经济。他说，新加坡正在错失一个鼓励旅客延长逗留时间并获取更多旅客消费的机会——至少目前是这样。

根据新加坡旅游局的数据，2023年旅客的平均逗留时间为3.48天。如果这大约是三个晚上，Lim 教授估计，再增加一晚将使平均逗留时间延长约三分之一，可能会带来显著增长的旅游收入。

与此同时，新元在边境对岸更具购买力，新山（Johor Bahru）可以用大量深夜活动——从实惠的按摩到卡丁车——来吸引新加坡的夜猫子，而这些在新加坡很难找到。

将于2027年开通的新柔捷运系统（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）进一步加大了压力。新加坡工商联合总会的一项研究估计，新的跨境连接可能导致每年从新加坡流向长堤对岸的净消费额增加2.9亿新元。

新加坡工商联合总会的 Musa 告诉《商业时报》，应对日益激烈的竞争应尽早准备，特别是在企业需要时间调整的领域。

“目标不是阻止跨境消费——更强的连通性自然会给消费者更多选择，”他说。“而是要确保新加坡企业能够凭借自身优势展开竞争，并在一个更大、更一体化的市场中抓住机遇。”

在国内方面，Loong 指出，最近成立了一个由新加坡夜间经济协会和新加坡工商联合总会共同主持的联盟，汇集了餐饮、酒店和零售行业的商会。

“我们不能再各自为战了，”Loong 说。“必须让所有人都参与进来。”