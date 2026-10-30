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新加坡为更炎热的未来进行设计，但能否战胜酷暑？
森林覆盖面积减少，促使城市规划者在发展与缓解气温上升之间寻求平衡
- 虽然新加坡的缓解高温方案已基本成熟，但目前的挑战在于如何有效地大规模整合这些方案。 插图：KEW KEAT BOON、《商业时报》；ADOBE STOCK
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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在新加坡这个钢筋水泥的丛林里，气温正令人不安地攀升。
新加坡气候研究中心的最新气候预测显示，到本世纪末，年平均气温可能上升高达5摄氏度。
随着气候变化导致全球背景温度升高，城市化也在局部地区加剧了变暖效应。
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