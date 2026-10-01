《商业时报》如何通过建立合伙业务的传统，致敬新加坡商界的卓越成就

BT50: THE NEXT CHAPTER

在《商业时报》庆祝创刊50周年之际，其六大旗舰奖项反映了新加坡经济的演变。

多年来，《商业时报》的系列奖项已发展成为六个各具特色的奖项。 照片：《商业时报》档案

自1976年以来，《商业时报》不仅报道新加坡的商业动态，更协助定义了何为卓越的商业标准。

从1985年的“年度企业家奖”开始，《商业时报》的系列奖项已发展成为六个各具特色的项目。

每个奖项的设立都恰逢其时，反映了当时经济最迫切的需求：1980年代的个人领导力、1990年代的中小型企业（SME）增长、2000年代的企业治理、2008年起的初创企业雄心、2023年起的可持续发展，以及2024年起的人工智能。

这些奖项没有一个是仅靠《商业时报》一己之力促成的。每一个奖项都是多年来通过与志同道合的机构建立合伙业务而设立和维持的，这些机构与本报抱有同样信念，即认可能够推动标准不断提高。

通过与DHL Express Singapore、KPMG、华侨银行 (OCBC)、新加坡董事协会、新加坡特许会计师协会、大华银行 (UOB) 以及新加坡科技设计大学（新科大）的合作，这些合伙业务已向数以千计的公司和领袖致敬。

这些奖项在表彰卓越的同时，也为谱写现代新加坡的商业篇章贡献了力量。

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Michael Fam（左）从时任副总理Goh Chok Tong手中接过首届“年度企业家奖”。该奖项现已成为“新加坡商业奖”的一部分。 照片：《商业时报》档案

新加坡商业奖

新加坡商业奖于1985年伴随“年度企业家奖”一同启动，是新加坡历史最悠久、声誉最卓著的商业荣誉，由《商业时报》和DHL Express Singapore联合颁发。

该奖项最初只有一个类别，现已发展为五个类别：年度企业家、年度杰出首席执行官、年度杰出海外执行官、企业精神奖和年度青年商业领袖。

该奖项四十年来从未间断，即使在冠病疫情最严峻的时期也坚持颁发，其持久性正体现了面对逆境时的坚韧精神。

DHL Express Singapore 董事总经理 Christopher Ong DHL与《商业时报》建立了长期的合伙业务，共同颁发年度“新加坡商业奖”；在过去的41年里，我们有幸向新加坡杰出的企业和商界领袖致敬。 自1985年以来，DHL和《商业时报》每年都风雨无阻地颁发该奖项，这充分证明了我们合伙业务的实力和持久性。 时任副总理Heng Swee Keat（中）在2020年第35届新加坡商业奖的座谈会上发言。与他同台的还有DHL Express Singapore的Christopher Ong（左）和时任《商业时报》总编辑Wong Wei Kong。 照片：YEN MENG JIIN, BT 其中一个难忘的时刻是2020年第35届颁奖典礼，当时正值冠病疫情高峰期。我们没有让前所未有的挑战中断这一传统，双方都决心继续举办。 我们共同构思，以线上线下混合的形式重新举办了这场活动，并邀请时任副总理Heng Swee Keat担任主宾。现场仅有少量观众，但有数百人通过线上方式参与。 这有力地体现了DHL和《商业时报》长期以来共同的价值观：面对逆境的韧性、变革时期的适应能力，以及无论在任何情况下都致力于表彰卓越商业成就的承诺。 Expand

左起：部长Josephine Teo将2025年“50家杰出企业奖”的最高奖项颁发给宝兴珠宝（Poh Heng Jewellery）首席执行官Eugene Goh；与他们同台的还有华侨银行的Elaine Heng、《商业时报》总编辑Chen Huifen和新加坡KPMG的Lee Sze Yeng。 照片：TAY CHU YI, BT

50家杰出企业奖

“50家杰出企业奖”（E50）设立于1995年，旨在表彰50家最具进取精神的新加坡私营企业，这些企业为新加坡在国内外的经济增长做出了贡献。

E50由《商业时报》和新加坡KPMG联合主办，自2006年起由华侨银行（OCBC）担任主要赞助商，现已成为新加坡历史最悠久、最受推崇的中小型企业（SME）卓越标准之一。

迄今为止，已有超过700家公司获得表彰，其中超过140家已成功公开上市。

该奖项也反映了塑造经济的行业趋势和机遇，每一届的获奖企业都体现了新加坡中小型企业如何持续适应、创新和向海外扩张。

新加坡KPMG私人企业主管合伙人 Chiu Wu Hong 最引人注目的是E50的悠久历史，以及多年来维持这项合伙业务的共同目标。E50设立于1995年，现已成为新加坡最受推崇的商业卓越标准之一，旨在表彰杰出私营企业的成就。 这项合伙业务之所以意义非凡，是因为KPMG和《商业时报》都坚信本土企业在新加坡经济成功中扮演着关键角色。 多年来，这些企业所体现的企业家精神始终如一。在定性评估过程中，法官们会直接听取创始人和管理团队的陈述。每一份申请背后，都蕴藏着坚韧、重塑和雄心的故事。 我们见证了许多公司成功应对经济挑战，在颠覆性变革中调整商业模式，积极拥抱数字化转型，并将业务拓展至新加坡以外的地区。 在许多方面，E50不仅仅是一个表彰项目，它也记录了新加坡企业如何持续适应、创新和创造积极变革。 它传递的信息很简单：雄心和韧性永远重要，但适应变化并将计划付诸行动的能力，才是定义未来成功的关键。 E50也向企业家们发出了一个强烈的信号：世界级的公司可以在新加坡诞生。毕竟，当我们的企业蓬勃发展时，新加坡也会随之繁荣。 Expand

华侨银行环球商业银行主管 Elaine Heng 我们与《商业时报》通过E50建立的合伙业务，是基于一个共同的信念，即强大的本土企业对新加坡的经济成功至关重要。 对华侨银行而言，我们的角色一直超越赞助商的范畴；我们是中小型企业长期信赖的银行伙伴，在企业从早期扩张到区域化和国际化增长的过程中，充当桥梁和连接者的角色。 这项合伙业务的意义在于，我们见证了许多雄心勃勃的本土公司多年来不断发展壮大，成为行业领导者和区域冠军。我们与《商业时报》共同创建了一个可靠的平台，在表彰商业卓越的同时，也聚焦那些为新加坡的增长、创新和经济韧性做出贡献的企业。 Pollisum团队在2025年第31届“50家杰出企业奖”中庆祝荣获第二高奖项。 照片：ALVIN TAN, BOBBY OH 自2005年赞助E50以来，我们逐渐认识到，这个奖项远不止是一个年度表彰项目。 它的突出之处在于，它已演变为新加坡企业界的晴雨表。每年获奖的公司都反映了经济发展的优先事项，无论是通过创新、数字化转型、可持续发展还是国际扩张。 以2025年E50二等奖得主Pollisum集团为例。该公司四十多年前以起重机维修业务起家，如今已发展成为一家综合性集团，提供重型起重、运输、海运物流和钢结构制造服务。 在第二代领导层的带领下，Pollisum的起重机车队从约100台扩大到超过450台，为汤申—东海岸线和樟宜机场第五搭客大厦等地标性基础设施项目提供支持。 Expand

部长Indranee Rajah在2021年新加坡企业大奖特别版颁奖典礼上致辞，活动在采取安全距离措施的情况下举行。 照片：ALVIN TAN

新加坡企业大奖

自2005年起，新加坡企业大奖 (SCA) 一直是表彰新加坡上市公司杰出企业治理的综合性奖项。

SCA由《商业时报》、新加坡董事协会 (SID) 和新加坡特许会计师协会 (Isca) 联合主办，并获得新加坡交易所 (SGX) 及会计与企业管制局的支持。

奖项类别包括最佳管理董事会、最佳首席执行官和最佳年报。在冠病疫情期间，为表彰26家新交所上市公司在非常时期的颠覆下仍保持良好治理，特别推出了“企业卓越与韧性奖”，证明了在困境中，治理尤为重要。

新加坡特许会计师协会会长 Fann Kor 我们与《商业时报》的互动是我们参与商业、领袖和广大社区重要议题讨论的重要方式。 对新加坡特许会计师协会而言，《商业时报》不仅是一个沟通渠道，更是一个交流观点、提出重要问题并为公众对话做出建设性贡献的战略平台。 在评审过程中，最能揭示问题的一点是，最大的数字很少能决定讨论的结果。 一家公司即使在财务上取得了非凡的一年，仍可能在法官之间引发长时间的辩论。相反，一位在困难时期以稳健的判断力、纪律和勇气应对挑战的首席财务官（CFO），可能会留下非常深刻的印象。 年报也是如此。最精美的报告不一定是最好的报告。 法官们会超越设计和呈现方式进行考量。他们会问，这家公司是否真正透明，棘手的问题是否得到了清晰的阐述，以及报告是否有助于利益相关者理解管理层对业务的思考方式。 这或许是该奖项最有趣的部分。在数字背后，是一个更难回答的问题：领导者是否做出了正确的判断，他们是否赢得了利益相关者的信任？ 每一份年报都讲述着一个公司的故事，而每一位首席财务官都参与了撰写。作为特许会计师，我们知道数字很重要。但赋予这些数字意义的，是其背后的判断力和诚信。 Expand

新加坡董事协会会长 Emily Poon 对新加坡董事协会而言，这项合伙业务的意义远不止于表彰获奖者。它是我们提升新加坡董事会、董事和企业治理水平这一更广泛使命的一部分。 在SCA的历史中，最令人欣慰的方面之一是看到往届获奖者及其领导的公司随着时间的推移不断成长和成熟。这一点意义重大，因为治理终究是一项长期努力。 冠病疫情让这一点变得尤为突出。 在这场全球危机的高峰期，主办方推出了SCA 2021特别版——企业卓越与韧性奖。26家新交所上市公司因在非常时期的颠覆中坚持良好治理，同时展现出领导力、创新和韧性而获得表彰。 即使在安全距离限制下，我们仍举办了一场小而有意义的颁奖典礼，并邀请总理公署部长兼财政部第二部长Indranee Rajah担任主宾，以表彰获奖者。 这有力地提醒我们，在困境中，治理尤为重要。 这项合伙业务之所以意义非凡，还在于每个组织都带来了独特的贡献。 新加坡董事协会带来了董事和董事会的视角；新加坡特许会计师协会带来了财务管理和会计专业的深厚专业知识；而《商业时报》则凭借其影响力和覆盖面，将这些讨论从董事会带入更广泛的商界。 Expand

渣打银行新加坡、亚细安和南亚区总裁 Patrick Lee SCA在表彰那些坚持高标准治理、透明度和管理责任的组织和领导者方面发挥着重要作用。 在日益复杂的环境中，这些品质对于维护信任和巩固新加坡作为全球领先商业中心的地位至关重要。 渣打银行很自豪能支持该奖项，并为那些为负责任和可持续的企业领导力树立标杆的机构喝彩。

2025年“新兴企业奖”的入围者在台上庆祝获奖。 照片：STSANTO

新兴企业奖

自2008年起，新兴企业奖旨在表彰成立不超过10年、年营业额高达2000万新元的初创公司和年轻企业。

该奖项由《商业时报》和华侨银行联合颁发，最初仅限于新加坡，现已扩展至香港、马来西亚和印度尼西亚等地区。

早期的获奖者，如ShopBack、Secretlab和Sunseap，不仅获得了认可，还得到了包括两年免息贷款在内的资源，以帮助他们扩大规模。

2023年增设的“可持续发展奖”类别，旨在表彰那些从一开始就将环境和社会影响融入其增长战略的年轻公司。

华侨银行环球商业银行主管 Elaine Heng 华侨银行和《商业时报》拥有共同的愿景，即支持那些正在塑造亚洲经济未来的雄心勃勃的企业家和新兴企业。 新兴企业奖提供了一个平台，以表彰那些勇于创新、扩大规模并寻求超越本土市场发展的企业。 我们将华侨银行的角色视为通往更多机遇的桥梁和增长的建设者。《商业时报》与我们共同发挥关键作用，为这些企业提供了向世界展示自己的平台和信誉。 这项合伙业务之所以特别有意义，在于我们见证了许多有前途的企业将创业雄心转化为可持续的商业成功。 其中一个例子是总部位于新加坡的Kskin Management，它是2024年新兴企业奖的三位获奖者之一。 Kskin采用韩国护肤技术和专有解决方案，提供按次付费的15分钟面部护理服务。 它在马来西亚和菲律宾设有海外分店，并正在继续进行国际扩张。它在美国开设了第一家分店，第二家分店计划于10月开业，最近还进入了澳大利亚市场。 左起：KC集团联合创始人Brian Ng、Bernard Ng和Samuel Pei；他们创办的Kskin Management是2024年新兴企业奖的三家获奖公司之一。 照片：YEN MENG JIIN, BT 该奖项不仅提供认可和知名度，还是企业之间建立联系、建立合作伙伴关系的论坛，共同创造新的想法和解决方案。 数据基础设施解决方案提供商Skylab，汇集了清洁能源和通信基础设施领域的创业经验，其根源可追溯到新兴企业奖的获奖者Sunseap（2014年获奖者）和Infracomms（2013年入围者）。 Skylab本身在2021年被评为获奖者，标志着这一历程中的又一个里程碑，凸显了华侨银行作为连接者，在汇集志同道合的企业家和促使企业蓬勃发展方面所扮演的角色。 Expand

2024年可持续发展影响力奖的获奖者与（前排，左四起）大华银行总裁黃一宗、总统Tharman Shanmugaratnam和SPH Media总裁Chan Yeng Kit，以及《商业时报》总编辑Chen Huifen（右一）合影。 照片：WEE TECK HIAN

可持续发展影响力奖

“可持续发展影响力奖”于2023年推出，由《商业时报》和大华银行联合颁发，并由新加坡国立大学（国大）商学院治理与永续发展中心担任知识伙伴。

该奖项旨在表彰在创造积极环境和社会成果方面展现出真正雄心和行动的个人、中小型企业和大型企业。

今年的奖项旨在表彰那些通过帮助其他企业加强自身实践来推动可持续发展的企业。重点关注协作领导力和生态系统建设，以及这些努力如何能扩大整个商界的可持续发展影响力。

大华银行集团首席可持续发展官 Eric Lim 可持续发展影响力奖源于大华银行和《商业时报》对更美好未来的共同愿景，以及对集体行动力量的共同信念。 该奖项旨在表彰和庆祝变革者：那些在为更广泛的社区创造积极环境和社会成果方面展现出雄心和行动的企业和个人。通过这样做，他们也生动地体现了新加坡绿色发展蓝图和“善之城”（City of Good）运动等国家倡议的精神。 我们希望，通过获奖者讲述的每一个故事，都能鼓励更多人挺身而出，共同为一个更可持续、更具包容性和更有活力的新加坡而努力。

首届“设计、人工智能与科技奖”2026年的获奖者。 照片：YEN MENG JIIN, BT

设计、人工智能与科技奖

作为《商业时报》奖项家族的最新成员，设计、人工智能与科技奖 (Daita) 于2024年10月启动，其首届颁奖典礼于2025年5月举行。

Daita与新加坡科技设计大学（新科大）联合举办，旨在表彰那些利用设计思维和人工智能解决实际商业挑战的初创企业、中小型企业和大型企业。

公司的评选标准涵盖产品设计、系统设计和空间设计等类别。

该奖项的首届获奖者包括MetaOptics Technologies、LionsBot和盛港综合医院。