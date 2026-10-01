新加坡的下一征程：一个更一体化、智能化和可持续的城市

BT50: THE NEXT CHAPTER

从独立资产向一体化城市生态系统的转变，将塑造我国房地产的未来格局

在未来几年，截然不同的经济力量将重新定义我们城市环境的设计、建造方式，以及人们的生活和工作方式。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

最初，这是一项务实的举措，通过在裕廊开垦沼泽地建造工厂，来提供可负担的住房并创造就业机会。

在随后的几十年里，这个年轻的国家实现了跨越式发展，成为一个与全球接轨的金融中心和工业强国，吸引着来自世界各地的人才、资本和创新。

在过去的六十年里，新加坡的房地产发展史本身就是一部建国史。下一阶段将是在一个更为精细的层面上进行城市建设——不仅是建造更多空间，更是创造更互联、更可持续、更智能的场所。

新加坡的快速经济增长和转型，塑造了其城市化和发展进程，其意义已超越了满足住房和基础设施的需求。

61年来，新加坡已跻身发达经济体行列。其房地产发展历程也反映了这一崛起，如今的城市景观和天际线可与巴黎、伦敦、纽约和东京等超级城市相媲美。而未来的新篇章，其变革性将毫不逊色。

从独立建筑到一体化生态系统

几十年来，城市和土地使用规划以土地优化以及明确的开发参数和控制为基础。这些参数有利于高效、以单一用途为主的项目，以便快速交付，从而实现经济增长、社会福祉和人口数量等硬性目标。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

气候变化要求我们对新加坡宝贵的土地资源进行更环保、更具韧性的规划。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

这种模式在过去很好地服务了新加坡，但新出现的挑战将推动下一轮的城市发展。

可持续性、技术、经济竞争力，以及不断变化的人口结构和生活方式，是全新且截然不同的经济力量，它们将重新定义我们城市环境的设计、建造方式，以及人们的生活和工作方式。

气候变化要求我们对宝贵的土地资源进行更环保、更具韧性的规划。最近关于马裕森林（Maju Forest）和吉门营房的讨论，反映了在发展和自然管理之间更艰难的权衡。

新技术，如无人机和自动驾驶汽车，将成为未来低碳交通网络和更少用车城镇基础设施的重要组成部分。

在经济方面，新加坡需要继续吸引投资和人才来推动增长。

市中心金融区可以成为全球财富管理企业以及会展（Mice）等行业的所在地。

圣淘沙-布拉尼（Sentosa-Brani）正被定位为新加坡主要的综合休闲和旅游目的地，而乌节路（Orchard Road）则正在进行翻新和升级，打造成为一个多体验的生活服务产业群带，而不仅仅是一条购物街。

不断演变的生活方式和灵活的工作实践，将通过去中心化的推动，使工作场所更贴近家庭。不断变化的人口结构也将影响住房需求，社区将整合更多方便老年人的设施和辅助生活服务，以促进活跃乐龄生活。

人工智能有潜力改变整个房地产价值链，从规划设计到建筑施工、资产管理和城市治理。

圣淘沙-布拉尼正被定位为主要的综合休闲和旅游目的地。 示意图：圣淘沙发展局

新加坡的城市规划和发展预计将从住宅、商业、工业和娱乐等用途的严格单一土地用途分区，转向更加一体化、多用途的模式。

“白色地块”在市中心滨海湾地区和区域中心的出现，反映了向着适应性、韧性和长期竞争力建设的战略转变。未来将规划更紧凑的区域和城镇，打造人们可以生活、工作、学习、购物和娱乐，且出行距离最短的场所。

我们可以为新加坡的下一幕想象出哪些可能性？我认为这些转型体现在三个规划区：南部濒水区（Greater Southern Waterfront, GSW）、乌节路的复兴，以及正在裕廊湖区（Jurong Lake District, JLD）建设的第二个中央商业区（Central Business District, CBD）。

南部濒水区的未来市中心

随着新加坡港口业务整合至大士（Tuas），沿岛屿南部边缘将释放约1000公顷的土地和30公里的海岸线。

南部濒水区从东部的滨海湾花园一直延伸到西部的巴西班让（Pasir Panjang），象征着新加坡未来的城市雄心。

数以万计的住宅以及新的公园和设施计划建在靠近中央商业区的地段，并延伸至市中心核心区外。

“市中心”不能只是一个朝九晚五的地方。它应该是一个充满活力的全天候多功能区域，将商业活动和创新集群与住房、绿地、旅游、娱乐和连通性融为一体。

“白色地块”允许多样性和混合用途，从而创造出独特、宜居、充满活力、令人兴奋且文化丰富的城市环境，这也是世界各地大都市的特点。

从中央商业区的莱佛士坊（Raffles Place）延伸至填海而成的滨海湾地区，市中心核心区将依然是主要的金融区，拥有高度集中的优质房地产和摩天大楼。

从工作到娱乐，竞争激烈的会展经济带来了强大的乘数效应——因此新加坡正加大力度，以维持其在世界舞台上的吸引力。新加坡已经举办了世界级的体育赛事和知名娱乐活动，未来需要在此基础上再接再厉。

滨海湾花园，连同Therme集团在滨海南（Marina South）打造的价值十亿美元的新康养景点，以及整合了布拉尼岛的“大圣淘沙总体规划”，将共同成为提升城市吸引力的颠覆性举措。

不过，我感觉新加坡景点的文化和艺术方面仍是薄弱环节。

在市政区（Civic District）可以增加并更好地策划更多具有新加坡和亚洲特色的文化元素，该区已经拥有滨海艺术中心（Esplanade）、国家美术馆、亚洲文明博物馆（Asian Civilisations Museum）、大教堂、清真寺和寺庙等宏伟建筑。

南部濒水区和市中心将规划更多豪华私人公寓，以吸引超高净值人士和全球人才来新加坡定居。

然而，市中心不能只成为富人的后花园。该地区应提供——并且正在建设——更多可负担的住房，例如新的柏莱雅（Berlayar）公共住房项目，这样新加坡才能避免一些西方城市出现的城市贫困问题。

新的柏莱雅公共住房项目正在建设可负担住房。 照片：《商业时报》资料图

交通拥堵是另一个令许多大城市窒息的城市挑战。

随着环线（Circle Line）的闭环工程于7月完成，滨海市中心现已连接五个地铁站：滨海湾（Marina Bay）、滨海南码头、市中心（Downtown）、海湾舫（Bayfront）和滨海湾花园。

市中心的“减少用车”区可以通过自动驾驶汽车和自动化载人系统得到加强，以使通勤和连接更为顺畅。

气候韧性和可持续性是生存威胁，在发展实体基础设施和空间时必须认真对待。

低碳技术、区域供冷系统、节水系统、绿色屋顶和墙壁，以及太阳能板现正被用于提高可持续性。

滨海湾和滨海航道不仅仅是水体；它们与滨海堤坝（Marina Barrage）一起，共同构成了沿海和防洪机制，以缓解海平面上升带来的威胁。

重塑乌节路

几十年来，乌节路一直是新加坡首屈一指的购物目的地。然而，全球零售趋势、数字商务和不断变化的游客期望，已从根本上改变了购物行为，并冲击了依赖客流量的商家。

从大丸（Daimaru）到罗敏申（Robinsons），标志性的百货公司相继关闭。麦德龙（Metro）即将关闭其最后两家门店，伊势丹（Isetan）也已缩减规模。

在其他顶级旅游城市，伦敦的邦德街（Bond Street）、纽约的第五大道（Fifth Avenue）、东京的银座（Ginza）和首尔的明洞（Myeongdong）等黄金零售区都在进行自我改造。这些城市购物带之间的竞争非常激烈，它们都在寻求吸引游客并引领零售潮流。

与其他主要城市的购物带一样，乌节路必须创新并提供购物以外的新体验，以跟上步伐，并设法吸引人们回归。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

因此，乌节路不能仅仅依靠过去的辉煌。它还需要创新并提供购物以外的新体验，以跟上其他购物目的地和线上平台的步伐，并设法吸引人们回归该地区。

乌节路的未来将更少地依赖零售业务，而更多地取决于其创造无法在线复制的独特体验的能力。它不能仅仅作为一条购物街来竞争，而必须发展成为一个集零售、文化、美食、自然和活动于一体的多维度目的地。

购物体验与表演、展览和活动等其他互动活动的联系日益紧密。

首尔圣水洞（Seongsu-dong）成功的快闪体验概念和轮换品牌活动提供了可供新加坡借鉴和调整的经验，以增强零售生态系统、激发创业理念，并鼓励更多本土初创企业在乌节路推出新产品。

近期的复兴举措旨在通过新的酒店概念、公共空间、激活项目和体验式产品，来增强该地区作为生活服务产业群目的地的吸引力。

多美歌绿色公园（Dhoby Ghaut Green）和总统府公园的合并计划，不仅是为了给该地区增添绿色，也为试验基于自然的绿色解决方案创造了潜力，例如具有雨水径流管理系统的多功能水上花园。

我预见乌节路沿线将进行大规模的再开发和更新，在索美塞（Somerset）、乌节（Orchard）和多美歌地铁站附近带来高密度、以公共交通为导向的多功能开发项目。

乌节林荫道（Orchard Boulevard）、格兰芝路（Grange Road）和纽顿-巴德申路（Newton-Paterson Road）地区的绿地和棕地也将规划更多住宅开发项目。新开发项目将增加居民和工作人口的密度，为该地区的新零售和生活服务产业群业务提供充足的客源，并以游客为补充。

超越市中心核心区：裕廊湖区

或许，新加坡转型中最重要的一步是裕廊湖区的开发。

裕廊湖区被设想为市中心以外最大的多功能商业区，它将在新加坡西部增添办公、住房、零售和酒店设施，以及社区用途和休闲空间，并配有扩建后的裕廊湖花园和新的科学中心，同时通过四个地铁站增强铁路连通性。

裕廊湖区反映了将就业、设施和增长机会分散到传统市中心核心区以外的长期努力。

它是一个更加分布式城市经济的试验田，旨在吸引高价值精密制造业产业群、生物技术、半导体、低碳技术、能源及其他未来经济领域的投资，并利用其地理优势以及邻近西部世界级研究机构和大学的人才库。

裕廊湖区反映了将就业、设施和增长机会分散到传统市中心核心区以外的努力。 示意图：市区重建局

裕廊湖区可以成为新加坡经济和城市发展的典范，类似于斯坦福大学（Stanford University）附近的帕洛阿尔托（Palo Alto）硅谷、麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）和哈佛大学（Harvard University）附近的波士顿肯德尔广场（Kendall Square），以及拥有腾讯、大疆（DJI）、比亚迪（BYD）和华为等科技巨头的深圳。

该地区的居民也可以就近获得优质工作，他们的日常生活将围绕一个减少用车、公园式、以公共交通为导向的环境构建。

裕廊湖区附近的几个住宅区已经为裕廊东（Jurong East）强大的区域零售中心提供了大量人口。

要成为一个大自然里的城市，新加坡的下一征程将由“整合”来定义：将土地利用、技术、人、自然和经济活动融为一体，创造无缝的城市体验。

作者是新加坡国立大学（国大）商学院房地产系教务长讲席教授。本文观点为作者个人观点，不代表其所在大学及附属机构的立场。