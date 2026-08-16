对东南亚“充满信心”：中远海运着眼于马来西亚、越南和印尼的投资以推动增长

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该物流企业在制造业产业群增长和中国贸易流的背景下，押注区域性业务布局

中远海运国际（新加坡）总裁 Jiang Kai 认为，流向东南亚的贸易量不断增长，将提振该区域的一体化物流需求。 图片来源：中远海运国际（新加坡）

【新加坡】主板上市公司 中远海运国际（新加坡） (Cosco Shipping International (Singapore)) 正着眼于东南亚市场以寻求增长，押注于日益增长的制造业产业群活动和更复杂的供应链将推高整个区域对物流服务的需求。

总裁 Jiang Kai 用中文向《商业时报》透露，该物流服务提供商计划在未来三到五年内进一步投资马来西亚、印尼和越南，同时扩大其在新加坡的物流基础设施。

他表示：“我们对东南亚市场充满信心。”

目前，该公司的所有合并收入均来自其在新加坡和马来西亚的业务，其中约87%来自其在这个城市国家的业务。

但该公司同时也在印尼和越南的物流业务中持有权益，并持有一家在整个区域运营的干散货航运联营公司的股份。在其最新的2026年上半年业绩中，这些联营公司贡献了集团税前利润的约四分之一。

Jiang Kai 表示，尽管过去几年全球贸易动荡，美国关税以及乌克兰和伊朗的地缘政治冲突扰乱了航运路线和供应链，但东南亚的制造业产业群活动依然强劲。

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他还认为，随着制造业产业群活动的加强，东南亚的干散货航运市场（该市场承运煤炭和铁矿石等工业原料）正在复苏。

随着该区域的持续发展，对工业机械、汽车和新能源设备的特种货物航运需求也有所上升。

他指出：“东南亚航运业的增长同样也带来了物流需求的稳定增长。”

对中远海运国际（新加坡）而言，其一体化物流业务在2025财年占集团收入的约85%。

该公司在其他航运服务领域也持有较小的权益，包括船舶修理和海洋工程、干散货航运和物业管理。

该公司是更大的中远海运集团设在新加坡的分支机构，后者是一家中国国有的航运和物流企业集团。

其核心业务通过其子公司 Cogent Holdings 运营，在新加坡和马来西亚提供仓储、集装箱堆场、汽车物流和运输服务。

区域经济发展的转变也在改变客户的需求。

“一些中国制造业产业群公司在向海外市场扩张时，会优先选择东南亚作为生产基地。这对我们来说是一个长期利好。” 中远海运国际（新加坡）总裁 Jiang Kai

Jiang Kai 解释说，制造商越来越青睐那些能为其整个供应链提供端到端解决方案，并提供更高可见性和可靠性的物流供应商。

例如，一个寻求本地仓储或货运服务的制造商，可能会越来越期望供应商能够处理海运、清关或在世界其他地方处理其他实际问题。

Jiang Kai 说：“客户正在从简单的价格比较中转变。他们寻求的是一条相对稳定和安全的供应链——一条能够最大限度降低复杂变化所带来的中断风险的供应链。”

他补充说，跨国公司对东南亚日益增长的兴趣是推动这一变化的因素之一。

这种向该区域分散供应链的策略通常被称为“中国加一”，在美国总统 Donald Trump 的第一个任期内，随着美中之间出现贸易壁垒，这一策略的势头渐增。

自那时起，全球贸易的进一步冲击——例如霍尔木兹海峡的关闭和 Trump 的全球关税——已巩固了东南亚国家在更高价值供应链中日益关键的节点地位。

Jiang Kai 说：“这些投资背后的物流要求正变得日益复杂。”

这些要求通常包括从各种不同的市场进口原材料，以及将成品出口到欧洲、美国和澳大利亚等目的地。

日益增长的中国投资兴趣

他指出，中国公司也是这股投资浪潮的一部分，它们被供应链多元化的前景以及该区域的劳动力和基础设施的可用性所吸引。

“一些中国制造业产业群公司在向海外市场扩张时，会优先选择东南亚作为生产基地。这对我们来说是一个长期利好。”

他补充说：“东南亚和中国之间的经济贸易联系在持续增强。”

该区域是中国的最大贸易伙伴，2025年双方贸易额超过1万亿美元。

该公司最终在其母公司中国远洋海运的子公司网络中运营，主要专注于东南亚的物流业务。

Jiang Kai 指出，化工、电子、可再生能源、汽车零部件和消费品等行业是中国企业正在加大投资的关键领域。

他解释说，这种关系所产生的物流需求为具备强大资源整合能力的物流公司创造了机会。

公司的区域布局以及对中远海运网络中其他节点的利用，使其能够抓住这些机遇。

例如，如果客户的供应链始于中国，公司可以利用中远海运在中国的内陆运输和航运网络，再将这段旅程与自己在东南亚的物流业务连接起来。

Jiang Kai 说：“最终，客户需要一个既了解区域运营又懂全球供应链的物流合作伙伴。”

“无论是东南亚客户运货到中国，还是中国客户运货到东南亚，我们的资源整合能力都为这家上市公司带来了更大的增长空间。”

区域投资

中远海运国际（新加坡）目前正为这一战略投入更多资本。

Jiang Kai 将公司在马来西亚的业务视为一个重要的优先事项，并指出公司正在集中精力重组其在当地的业务以提高效率。

他说：“我们目前的重点仍然是加快在马来西亚的几家公司的整合，以便我们能迅速达到在该市场应有的业务规模。”

他表示，未来三到五年，印尼和越南也可能获得更多投资。例如，该集团正在探索对越南内陆水道码头的投资。

但 Jiang Kai 承认，跨境运营伴随着新的困难。他指出，印尼的政策不确定性和港口拥堵，以及区域市场可能出现的新关税，都是可能给贸易流前景蒙上阴影的风险。

在新加坡，中远海运目前最大的投资是其裕廊岛物流中心二期项目，该项目提供升级版的一体化物流服务，预计将于今年第四季度完工。

Jiang Kai 表示，这个扩建后的设施将使公司能够抓住与特种化学品和数据中心相关的物流机遇。

他补充说，公司的区域扩张举措正值其财务表现出现改善迹象之际。截至2026年6月的六个月里，公司收入增长6.4%至9680万新元，毛利润增长2.8%至2380万新元。

一体化物流贡献了约88%的收入，达到8520万新元，同比增长5.6%。

但 Jiang Kai 强调，公司不会为了规模而追求规模，而是会通过其一体化资源网络追求可持续增长。

他说：“我们将继续密切关注市场发展，寻找合适的机遇，在能够创造可持续价值的领域进行投资，同时为客户提供高质量的服务。”