65亿新元的委托：基金经理如何重塑新加坡股市

AR Capital的蓝图有别于大型同行；Lion Global Investors则扩大其成熟的策略

在乐观情绪重燃和外资流入的推动下，新加坡整体市场迎来了亟需的提振。 摄影：TAY CHU YI, BT

【新加坡】近期，在一场闭门会议中，AR Capital的投资组合经理与一家被低估的小盘股公司的首席财务官进行了会谈。

“他们有能力回购股票，但作风非常保守，”AR Capital的投资总监兼其新基金AR Majulah SG Fund的首席分析师Lam Min Hwui表示。

一周后，该公司董事会启动了股票回购。

这次低调而务实的干预，恰好概括了在新加坡数十亿新元的股市发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）下，基金经理们如何重塑本地市场。

长期以来，新加坡的中小盘股一直萎靡不振，被视为金融市场的“弃儿”——不仅缺乏流动性，也基本上被全球资产配置者所忽视。

随后，政府出手干预。

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EQDP于去年启动，最初是一项50亿新元的委托授权，旨在激活本地交易所的流动性。随着市场热情高涨，政府于今年2月将这笔专项资金扩大至65亿新元。

其运作机制简单明了。政府并非直接挑选股票，而是通过九家指定的资产管理公司来引导这笔资金，其中包括Fullerton Fund Management、Lion Global Investors、Amova Asset Management以及本土精品公司AR Capital。

他们的任务明确：发掘优质的本地公司，重点关注研究不足的中小盘股领域，并利用政府资金吸引第三方商业资本共同投入。

结果有目共睹。在乐观情绪重燃和外资流入的推动下，整体市场迎来了亟需的提振。

Macquarie Equity Research证实了这一转变，并指出EQDP“通过提高和扩大股票流动性，持续对股市产生影响”。

具体而言，截至5月8日的财年里，市场流动性同比增长了24%。

关键在于，真正的变化发生在主要指数之下。Macquarie观察到，流动性正积极地从海峡时报指数30大成分股流向规模较小的股票，范围有所扩大。

分析师们指出，新加坡的潜在增长动力严重偏向于这些规模较小的公司。

对于这些公司而言，“通过派息、回购或重组来释放多余资本，是提升净资产收益率（return on equity）和实现估值重估的最直接途径”。

这项政府委托已引发了深刻的行为转变。

Macquarie指出，本地交易所在鼓励信息透明度方面，更倾向于“胡萝卜”而非“大棒”的策略。

以往行事低调的董事会如今开始积极与投资者沟通，他们意识到主动型资本会奖励透明度。其明确目标是确保“改善企业信息披露，以推动更好的市场流动性，并创建一个更具活力的股票市场”。

然而，在部署这笔资金时，每家基金经理都有自己的一套打法。

从采用全球基准的独立精品公司，到乘着结构性避险浪潮的机构老将，以下是其中两家基金经理在实地执行其委托任务的方式。

AR Capital：全球基准与人工智能带来的利润率扩张

在被选中部署EQDP资金的众多实力派公司中，本土公司AR Capital可以说是行事最低调的一家。

该公司管理机构资金已有20年，一直远离零售市场的喧嚣，其复兴新加坡股市的蓝图与大型同行形成鲜明对比。

由于公司的负责人将自己的资金与客户的资金一起投资，因此公司特别注重资本的保护和复利增长。

首先，该公司将参与EQDP视为一个为本地生态系统贡献其全球专业知识的机会，而非一项国民服役。

这项委托旨在为市场中被遗忘的角落注入活力，但AR Capital无意为了完成任务而盲目购买小盘股。

每一笔投资都必须带来商业成果。其目标是支持那些能够实现长期盈利复合增长的公司。

如果一家小盘股公司表现出色，自然成长为大盘股，该公司绝不会仅仅因为它超出了某个武断的分类而将其出售。

这种商业导向决定了其选股策略，即通过全球视角来筛选新加坡交易所（Singapore Exchange, 简称SGX）的股票。AR Capital在新加坡运营着一支一体化团队，他们将本地股票与国际价值链进行对标，而非仅仅与国内同行比较。

“新加坡正努力鼓励更多全球化的公司前来上市，”AR Capital的执行董事兼投资组合经理Millicent Lai表示。

她补充道：“这些公司也处于科技、医疗保健、先进制造业和人工智能基础设施等领域——这些都是我们已在全球范围内关注的领域。因此，这是我们能带来的一大关键优势。”

AR Capital执行董事兼投资组合经理Millicent Lai表示，公司将参与EQDP视为一个为本地生态系统贡献其全球专业知识的机会。 摄影：AR CAPITAL

该公司战略的另一大支柱是识别其团队所称的“重资产、低淘汰率”业务。

AR Capital并不担忧人工智能如何颠覆企业商业模式，反而从中看到了利润率扩张的明确机会。

房地产、物流和银行等传统行业展现出惊人的韧性。在结构性紧张的新加坡劳动力市场中，应用人工智能来自动化后台职能和客户呼叫中心，可以削减顽固的成本基础。

因此，这项技术非但没有成为生存威胁，反而成为了提升盈利能力的工具。

AR Capital新基金AR Majulah SG Fund的首席分析师Lam Min Hwui表示，人工智能可能对一些公司的利润率扩张产生积极影响。 摄影：AR CAPITAL

归根结底，该公司认为政府的资本注入是一个必要的催化剂。

一方面，这促使了那些向来低调的家族控股公司董事会走出来与投资者会面。

以往，许多这类中盘股公司完全忽视市场，认为自己的股价无论如何都不会变动。如今，主动型机构资本的出现改变了这种局面。

同行的压力则起到了推波助澜的作用。当一家公司改善信息披露并获得估值重估时，其竞争对手会迅速注意到。

此外，还有一股力量在推动更多公司将新加坡视为潜在的双重上市目的地，例如通过搭建SGX与Nasdaq之间的桥梁。

AR Capital的研究执行董事Merrill Tan在过去一年中观察到，考虑将新加坡作为双重上市目的地的公司“态度发生了转变”。

他表示，越来越多的公司被新加坡市场的相对优势、坚挺的新元以及政府为维持股市吸引力所做的努力所吸引。

他说：“去年，他们还只是好奇——‘让我们多了解一下’。而现在，这些公司更加认真了。问题不再是‘我是否要这么做？’，而是‘让我们计划去完成它’。”

AR Capital的研究执行董事Merrill Tan指出，越来越多公司正积极考虑将新加坡作为双重上市目的地。 摄影：AR CAPITAL

对于AR Capital而言，该计划的长期成功将取决于这类行为上的转变。真正的胜利在于，即使在政府资金完全部署之后，也能建立一个能够自我维持的生态系统。

Lion Global Investors：适者生存与避险策略

当一些资产管理公司忙于设立新部门以争取EQDP的资金分配时，Lion Global Investors只是在扩大其已持续了十多年的业务规模。

在长达12年的低迷期里，散户兴趣逐渐消退，但这家机构管理公司勇敢地坚守在中小盘股领域。

“现在，我们正处于一个世代的转折点，”Lion Global的亚洲股票投资组合经理Kenneth Ong说。

与其他受委任的EQDP管理人推出新基金不同，Lion Global将通过其现有的LionGlobal Singapore Trust Fund来部署该计划的资金。

对Ong而言，当前的委托任务重点在于加大投资，而非从头学起。

作为华侨银行集团（OCBC Group）的成员，Lion Global此前将其对小盘股的非基准敞口限制在10%至20%左右。如今，这一比例已提升至30%至40%之间。

在Ong看来，本地市场如今比以往任何时候都更加强大——这得益于漫长的熊市淘汰了实力较弱的参与者。留下来的公司都是身经百战的幸存者。

据他观察，这些幸存者为了生存，被迫积极控制成本并缩减资产负债表。

如今，随着宏观环境好转和项目重启——尤其是在建筑等行业，政府订单的交付时间被压缩得更紧——这些精简运营的公司正在抢占更大的市场份额。

他指出：“如果你在过去12年里幸存下来……那么随着行业整合，你很可能已经获得了市场份额。”当营收最终复苏时，经营杠杆效应便会显现，为盈利带来强劲的拐点。

他补充道：“我们发现，在中小盘股领域，公司的质量随着时间的推移有所提升。随着盈利改善，市盈率倍数也会扩大，从而对收入和股价产生双重的积极影响。”

他还认为，市场忽略了一个关键因素。新加坡股市真正的催化剂是，外国资本将该国视为全球顶级避险天堂而发生的大规模、结构性转移。

这一转变始于2021年底左右，由香港的动荡局势以及后来的Credit Suisse倒闭所引发。资本大量涌入新加坡的大型银行，使其从传统贷款机构转变为全球财富管理中心。

Ong指出，新加坡的总市值从2024年的约8650亿新元跃升至2025年底的1.1万亿新元。如此巨大的流动性注入，使得EQDP的资金相形见绌。

他说：“流动性实际上来自于涌入的外国资本……这继而创造了最终可以流动的流动性循环。”

“我认为，这个故事在新加坡市场实际上被低估了。”

Lion Global Investors的亚洲股票投资组合经理Kenneth Ong表示，新加坡市场正处于一个“世代的转折点”。 摄影：LION GLOBAL INVESTORS

最终目标是让全球资产配置者将其投资组合的一部分配置到这个避风港，买入大盘股，然后让流动性自然地渗透到中盘股领域。

这种“中立地带”的论点，塑造了Lion Global在吸引新上市公司方面的看法。

在一个由地缘政治摩擦定义的多极世界中，Ong认为本地交易所迎来了明确的机遇。希望进行跨境交易的科技和人工智能公司，需要一个不受超级大国冲突影响的平台。

谈及近期推动改善公司治理的举措，他采取了非常务实的立场。

他指出，新规则和披露指引主要对于吸引那些缺乏本地背景的外国基金有用。

而对于那些已追踪这些董事会多年的资深基金经理来说，现实要简单得多。他们早已了解管理团队的品性。

此外，Ong认为，当股票市场足够活跃，能够因公司的透明度而给予其奖励时，公司自然会停止将信息披露视为一项乏味的例行公事。

一个运转良好的股票市场，即好消息能带来市盈率倍数扩张的市场，才是激励企业改善行为的唯一真正动力。