《商业时报》50周年：新加坡经济转型的记录者、召集者和伙伴

BT50: THE NEXT CHAPTER

在新加坡共和国为未来重塑自我之际，《商业时报》必须以清晰的思路、好奇心和深刻的洞察力，继续追踪报道这一历程

2026年，《商业时报》（The Business Times）将迎来其作为新加坡首屈一指的财经日报创刊50周年。1976年10月1日，《商业时报》首份独立刊物问世，当时仅是一份十几页的普通出版物，初期日发行量约为2500份。

其公开的使命意义深远：为商界带来其“想要且需要”的新闻。半个世纪后，这一使命不仅得以延续，其内涵也得到了扩展。

《商业时报》不再仅仅是一份记录市场价格、公司业绩和政策公告的报纸。它已成为变革的可靠解读者、思想交流的论坛，以及连接决策者、商界领袖、投资者、企业家和专业人士的桥梁。

它关于公司和市场的报道，实际上讲述的是新加坡自己的故事。

1976年的新加坡是一个新独立的国家，但其经济正在失去腹地——“一个没有躯干的心脏”。

当时，政府专注于吸引跨国公司、创造就业、发展基础设施，并致力于将新加坡打造成建国总理李光耀所说的“第三世界区域中的第一世界绿洲”。

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《商业时报》的诞生恰逢其时。新加坡需要一份能用金融、贸易和工业的语言与全球及本地读者沟通的刊物。

在接下来的五十年里，新加坡的经济和社会通过一波又一波的经济结构调整实现了转型。

国家从转口贸易和基础制造业，逐步转向电子、石化、物流、金融服务、私人银行、生物科技、先进制造业、数字服务和创新驱动的增长模式。

新的经济基础设施相继建成——从专门的工业区、裕廊岛，到纬壹科技城和滨海湾金融中心，同时还建设了5G等新的数字基础设施。

随着亚洲的发展，新加坡拓展了其“外部翅膀”，吸引本地和全球投资者以新加坡为基地投资亚洲，并在此管理区域乃至全球业务。

我们从一个转口港，发展成为一个全球互联的城市——一个航空和海事枢纽、一个金融中心，以及一个公司可以触及亚洲和世界的基地。

《商业时报》的报道反映了这一历程的每一个阶段。在最初的几十年里，它报道了外国直接投资的涌入、裕廊的崛起、工业区的发展、樟宜机场和新加坡港的发展，以及国家作为金融中心的崛起。

“政策文件可以指明方向，但新闻报道则展示了这些方向如何在董事会、工厂、办公室、初创公司和家族企业中具体实施。”

该报帮助读者理解为何跨国公司会前来投资，它们需要什么，以及本地公司如何融入其供应链。

其报道范围超越了公司本身，延伸至其周边的生态系统：银行、监管机构、专业服务、房地产市场、航运公司、航空公司、技术供应商和人才。

随着新加坡的成熟，《商业时报》的角色也变得更加复杂。它既要报道成功，也要报道压力。它记录了重大的经济事件和市场冲击，从泛电危机（Pan-El crisis）、国际自动报价系统（Clob International）事件，到霸菱银行（Barings Bank）倒闭、亚洲金融危机、互联网泡沫破灭、全球金融危机以及冠病疫情。

通过这些事件，商业新闻的作用超越了报道本身。它记录了哪里出了错、汲取了哪些教训以及机构如何应对。它成为了一种公共记忆。

服务利益相关者

对于商界，《商业时报》提供了至关重要的信息：公司盈利、市场趋势、政策转变、监管变化、领导层变动、兼并收购、房地产周期、利率动态以及区域机遇。

但仅有信息是不够的。我们应如何根据信息采取行动？

《商业时报》为读者提供的服务在于其提供背景信息的能力。一项预算案措施不仅是一项财政公告，它也是国家优先事项的一个信号。

一家公司的海外收购不仅是一笔交易，也反映了公司的发展方向。一项新技术不仅是一个产品，它还可能重塑就业、生产力和竞争力。

对于决策者而言，《商业时报》同样扮演了重要角色。它提供了一个了解商业情绪、投资者关切和行业现实的窗口。

《商业时报》对新加坡经济故事的报道，捕捉到了带领本土企业走向区域及更广阔市场的雄心与困难。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

良好的经济政策需要来自基层的反馈。通过访谈、评论、社论、行业报告和论坛，《商业时报》帮助提出了关键问题：企业是否在投资？中小企业是否在转型？员工的培训速度是否足够快？

监管是否跟上了创新的步伐？新加坡公司是否为区域和全球竞争做好了准备？

让自身对世界具有相关性和实用性，是新加坡经济故事中的一个重要主题。

随着本区域经济的腾飞，新加坡启动了区域化发展战略，旨在为区域增长做出贡献并从中受益，同时将自身重新定位为驻扎于此的公司的区域运营基地。

《商业时报》密切关注了这一转变。其对区域化发展的报道，捕捉到了带领新加坡公司走向亚细安、中国、印度及更远地区的雄心与困难。

它透过快速增长市场所带来的机遇，揭示了背后的现实：政治风险、货币波动、陌生的法规、人才挑战、本地合伙业务和文化差异。

通过这样做，《商业时报》帮助商界读者理解，国际化并非一个口号，而是一门需要严谨对待的学问。要走向区域和全球，企业必须建立能力、品牌、知识产权、人才和国际网络。

《商业时报》旗下杂志《新加坡商业》（Singapore Business）的过往刊物。《商业时报》的报道帮助将国家战略转化为商业相关性。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

几十年来，新加坡为顺应世界变化，毫不犹豫地对其经济战略进行全面评估，包括1997年至1998年的新加坡竞争力委员会，以及在《商业时报》创刊50周年同年提交建议的经济战略检讨。

在2016年，为应对劳动力增长放缓、技术颠覆和全球竞争加剧的世界，我主持了未来经济委员会（Committee on the Future Economy）以重组新加坡经济。我可以证明，《商业时报》在讲述大大小小、全球和本地公司如何建立技能、创新能力和重组业务方面，发挥了宝贵的作用。

《商业时报》的报道帮助将国家战略转化为商业相关性。

它探讨了生产力、数字化、技能创前程、产业转型蓝图、企业融资、创新补助、重组压力以及工作性质的变化。

它也为那些试图转型的公司发声——有些成功，有些则经历了痛苦。

我赞赏《商业时报》在使转型变得具体可感方面所做的宝贵贡献。政策文件可以指明方向，但新闻报道则展示了这些方向如何在董事会、工厂、办公室、初创公司和家族企业中具体实施。

在冠病疫情期间，我不得不在一年内推出史无前例的五份预算案。我非常感谢《商业时报》对这些预算案进行了充分报道，使企业能够善用这些措施，克服我们历史上最严重的经济危机之一。

这种建立韧性的集体努力，将使新加坡企业处于有利地位，无论顺境逆境都能保持坚强。

又一次转型的门槛

今天，在《商业时报》庆祝50周年之际，新加坡和世界正站在另一次深刻转型的门槛上。这次转型由四股强大力量驱动，即四个“D”：去全球化（deglobalisation）、数字化（digitalisation）、去碳化（decarbonisation）和分配（distribution）。

去全球化 ：尽管世界许多地区对全球化的支持依然强劲，但地缘政治的碎片化、“友岸外包”（friendshoring）和对韧性的追求正在重塑全球供应链和劳动分工。

：尽管世界许多地区对全球化的支持依然强劲，但地缘政治的碎片化、“友岸外包”（friendshoring）和对韧性的追求正在重塑全球供应链和劳动分工。 数字化： 数字技术、人工智能、量子计算、机器人技术、生物技术、通信、太空和其他新兴技术的所有进步，正在从根本上重塑竞争力。

数字技术、人工智能、量子计算、机器人技术、生物技术、通信、太空和其他新兴技术的所有进步，正在从根本上重塑竞争力。 去碳化： 气候变化、能源转型、可再生能源、绿色技术和可持续性，都是新加坡和世界在寻求减缓全球变暖这一生存威胁时至关重要的领域。

气候变化、能源转型、可再生能源、绿色技术和可持续性，都是新加坡和世界在寻求减缓全球变暖这一生存威胁时至关重要的领域。 分配：收入和财富分配的不平等现象急剧加剧。2026年，世界首位万亿富翁的财富超过了最贫困的38亿人（近半数人类）的财富总和。在全球范围内，最富有的0.1%（约800万人）的年收入相当于最贫困的一半人口（约41亿人）的年收入总和。这种急剧的分配倾斜正在世界许多地方引发不满和政治极端主义的兴起。

新加坡作为一个国家如何应对，我们的经济参与者如何应对这些变化，以及我们的人民如何准备好采取必要行动来驾驭这些变化，将决定我们的成败。

新加坡企业和《商业时报》可以在这个故事中扮演关键角色。

借鉴过去几次金融危机的教训，新加坡可以作为一个关键节点，将庞大的储蓄以最佳方式配置于生产性目的，同时保持金融稳定。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

首先，我深信下一阶段的国家竞争力将日益由科学、技术和创新驱动。

我们必须在研究的广度和深度、人才库、知识产权以及思想从实验室走向市场的速度上展开竞争。

新加坡决心实现又一次成功转型。根据“研究、创新与企业2030”计划，政府已承诺从4月起的五年内投入370亿新元，以推动研究、创新和企业发展。

该计划旨在深化研究能力，培养人才并推动国家和经济优先领域的创新。

这项投资至关重要。大学的基础研究是未来产业的基石。

几十年来，新加坡的大学在全球排名中不断上升，因为国家持续投资于高等教育和研究。下一个挑战是如何将这个研究基础与企业创建、产业转型和国家需求更强有力地联系起来。

机遇是巨大的：在人工智能、机器人和具身智能、新能源和可持续发展领域皆是如此。

在医疗保健领域，随着新加坡和世界人口老龄化，创新必须改善预防、诊断、治疗、护理和健康融资。

生物医学研究、医疗科技、人工智能辅助诊断、机器人辅助护理和人口健康分析，可以帮助新加坡将挑战转化为能力和贡献的领域。

现代服务产业群——金融、法律、会计、审计、咨询和顾问服务——将在人工智能和量子计算的未来被彻底改变。

在未来全球碎片化的世界中，我们必须将新加坡定位为一个值得信赖、中立的全球和亚洲枢纽，集技术、创新和企业于一体。

特别是，新加坡必须将自己定位为人工智能的一个主要节点——让世界各地开发的前沿模型能在这里找到一个可信赖的中心，将强大的技术应用于提升人类福祉，并在这里就伦理问题进行辩论和完善。

《商业时报》可以为这些技术趋势的深入讨论提供一个论坛，并从传统报纸转型为一个数字情报平台。

第二，互联互通仍将是根本。新加坡在航空和海运方面的传统优势，现在必须与数字连接相匹配：数据中心、海底电缆、网络安全、云基础设施、可信数据流和支持人工智能的计算能力。

未来的全球枢纽不仅将运送乘客和集装箱，还将安全高效地传输数据、资本、思想和数字服务。《商业时报》可以对新的连接方式以及思想和资本网络如何演变提供有用的报道和分析。

第三，借鉴过去几次金融危机的教训，新加坡可以作为一个关键节点，将庞大的储蓄（尤其是在亚洲）以最佳方式配置于生产性目的，同时保持金融稳定，并在这里试点和推广金融创新。

下一个前沿领域在于数字金融、人工智能驱动的风险管理、代币化、量子安全以及最终的量子计算应用。

这些技术将引发关于监管、韧性、伦理和系统性风险的难题。它们需要有见地的公众讨论——而这正是严肃的商业出版物可以引领的那种讨论。

在过去的50年里，《商业时报》记录了新加坡从一个年轻的工业化经济体崛起为一个成熟的全球枢纽的过程。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

未来50年

50岁的《商业时报》可以自豪地回首过去。它记录了新加坡从一个年轻的工业化经济体崛起为一个成熟的全球枢纽。它为商业决策提供了信息，解释了政策转变，记录了危机，颂扬了企业精神，并挑战读者超越眼前进行思考。

可以肯定的是，在过去的50年里，《商业时报》很好地服务了所有利益相关者。接下来呢？

在未来几年，虽然亚洲的增长率将放缓，但其在世界经济中的份额很可能继续上升。该地区将是去全球化、数字化、去碳化和分配这四个“D”力量发挥作用的最大舞台。

《商业时报》的未来是激动人心的。

读者将需要速度，也需要深度。他们需要突发新闻，也需要解释。他们需要数据，也需要判断。

在一个由人工智能生成内容、充斥着错误信息和信息过载的时代，信任的价值将不减反增。

在这个充满竞争的时代，无论是在贸易、技术还是创新领域，未来将由技术、信任、人才和执行能力塑造。《商业时报》可以在支持新加坡企业迎接未来挑战方面发挥关键作用。

它可以通过以清晰的思路、好奇心和深刻的洞察力来展开报道，通过突出成功与挫折，通过探索新前沿，以及通过提供批判性和创造性的分析来实现这一目标。

《商业时报》将关注点扩展到全球舞台，并聚焦于东南亚复杂的商业环境和多样化的概况，这是一个很好的举措。

在未来的50年里，《商业时报》可以将其报道和合伙业务从亚细安扩展到亚洲，将自己定位为一个可信赖的数据和分析来源——一个独立的声音——以汇聚该地区的国家和企业，促进合作，做出明智的资本配置决策，并发展新的能力。

它还可以与新加坡的其他媒体以及该地区其他有信誉的媒体合作。它可以与智库和学者合作，以更深入地理解战略问题和当前机遇。

除了报道，《商业时报》还可以发挥更强的召集作用，通过会议、论坛和圆桌会议，汇集决策者、商界领袖、科学家、投资者、企业家和学者，讨论关键问题，建立网络并鼓励合作。

随着新加坡、亚洲和世界进入一个由创新引领的转型新时代，我们期待《商业时报》不仅报道和记录未来，还能将世界各地的杰出思想家带到版面上，并建设和塑造未来——为新加坡、为本区域、也为全世界。

本文作者是新加坡国家研究基金会主席。他于2019年至2025年期间担任新加坡副总理，并于2020年至2024年期间担任经济政策统筹部长。